Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler
Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile üyelerinden 8'i adliyeye sevk edildi.
Müslüme Yağal'ın ölümündeki soruşturmada babası, annesi ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti.
AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.
Çadır kurulan bölgeye uzak mesafedeki ormanlık alanda 19 Kasım'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulunmuş, jandarma ekipleri aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.
Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nden 20 Kasım'da alınan küçük kızın cenazesi, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
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