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  4. 22 Ocak 2021 08:04

Muş'ta korkutan deprem!

AFAD'dan alınan verilere göre Muş'ta saat 06.49'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muş'ta korkutan deprem!
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Meydana gelen deprem yerin 7.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 1.1 kilometre olarak kaydetti.
 

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