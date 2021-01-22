Muş'ta korkutan deprem!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Meydana gelen deprem yerin 7.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 1.1 kilometre olarak kaydetti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol