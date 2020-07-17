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  4. 17 Temmuz 2020 22:40

Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar!

Çorum'da hırsızlık, yaralama, tehdit gibi suçlardan aranan 6 zanlıdan 2'si mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede saklanırken yakayı ele verdi.

Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar!
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Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık, yaralama ve silahlı tehdit suçlarından haklarında 5 ay ile 6 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 19 adrese baskın yapan ekipler, aranan şüphelilerden 6'sını yakalayarak gözaltına aldı.

"BİZ SİZE ŞAKA YAPIYORDUK"
Operasyonda, evlerinin mutfak bölümündeki tezgahının altından duvarı delerek yaptıkları gizli bölmede saklandıkları tespit edilen 2 şüpheli, polislerin dikkati sonucu yakalandı. Polislerin ikazı üzerine gizli bölmeden çıkan şüphelinin "Biz size şaka yapıyorduk" demesi dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i, mahkemece tutuklandı, hakkında para cezası bulunan kişi ise cezayı ödemesinin ardından serbest bırakıldı. 

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