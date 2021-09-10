Mutlulukları 3 saat sürdü! Yeni evli çiftin ölümünde kahreden ayrıntı

Düzce'de, nikah kıyıldıktan 3 saat sonra motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç çiftin, aileleri karşı çıktığı için aceleyle nikah kıydıkları, yüzük almaya giderken kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Rüştü Can U. (24) yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden kamyona çarptı. Rüştü Can U. kaza yerinde, yanındaki eşi Münire U. (21) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rüştü Can U.’nun cenazesi bugün Çilimli ilçesi Yeşil Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Münire U.’nun cenazesini ise ailesi alıp, toprağa verilmek üzere Giresun'a götürdü.

AİLELER İZİN VERMEYİNCE KAÇIRMIŞ

Rüştü Can U.'nun motosiklet tutkusunun yanında Çilimli ilçesinde bir motosiklet tamir dükkanı olduğu belirtildi. Rüştü Can U.’nun Münire U. ile bir yıl önce sosyal medyada tanıştığı, bu süreçte ailelerin genç çiftin evlenmelerine izin vermedikleri ifade edildi. U.'ın bir hafta önce Giresun'a gidip Münire U.’yu kaçırarak Düzce’ye getirdiği bildirildi.

YÜZÜK ALMAYA GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Dün de nikah kıydıktan sonra evlilik yüzüğü almak için kent merkezine yüzük almaya giderken kazada yaşamını yitirdikleri ifade edildi.

Kazadan 3 saat önce yapılan nikah töreninin ardından Münire U.'nun sosyal medya hesabından 'Her şey seninle güzel' şarkısı adı altında fotoğraf paylaştığı görüldü. Rüştü Can U.'nun ise motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

DHA