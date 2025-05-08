  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Müzik kursunda mide bulandıran olay! Gitar eğitmeni tutuklandı

Müzik kursunda mide bulandıran olay! Gitar eğitmeni tutuklandı

Müzik kursunda mide bulandıran olay! Gitar eğitmeni tutuklandı
Güncelleme:

Mersin'in Tarsus ilçesinde gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.G., tutuklandı.

Olay, 16 Nisan'da ilçede faaliyet gösteren bir müzik kursunda meydana geldi. İddiaya göre, kursta haftada 1 gün gitar eğitimi veren S.G.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne süren, yaşları 7-12 arasında değişen 7 kız çocuğu, durumu ailelerine bildirdi. Aileler polise giderek S.G. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

DHA

text-ad
Etiketler müzik kursu taciz gitar eğitmeni
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'nin İmamoğlu için topladığı imza sayısı belli oldu CHP'nin İmamoğlu için topladığı imza sayısı belli oldu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının erişime neden engellendiği belli oldu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının erişime neden engellendiği belli oldu MSB, emekli generallere orduevi yasağını doğruladı! MSB, emekli generallere orduevi yasağını doğruladı! Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf: ''Ünlü oyuncuyla evlenecektik, nikahı terk ettim'' Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf: ''Ünlü oyuncuyla evlenecektik, nikahı terk ettim'' Gazeteci yazar Aytunç Erkin'den Ekrem İmamoğlu hakkında olay olacak iddia Gazeteci yazar Aytunç Erkin'den Ekrem İmamoğlu hakkında olay olacak iddia Türkiye'yi terk eden Ezgi Mola'nın evi işgalciler tarafından ele geçirildi! Türkiye'yi terk eden Ezgi Mola'nın evi işgalciler tarafından ele geçirildi! Türkiye'nin güzel oyuncusu tek bir imzayla bir servet kazandı Türkiye'nin güzel oyuncusu tek bir imzayla bir servet kazandı AK Parti'ye de MHP'ye de soğuk duş etkisi yaratacak son seçim anketi açıklandı AK Parti'ye de MHP'ye de soğuk duş etkisi yaratacak son seçim anketi açıklandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu hamlesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu hamlesi Hadise cesur kostümleri ve şovlarını eleştirenlere resti çekti Hadise cesur kostümleri ve şovlarını eleştirenlere resti çekti
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiası doğrulandı! DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiası doğrulandı! Voleybolcu Derya Çayırgan'dan suç duyurusu Voleybolcu Derya Çayırgan'dan suç duyurusu Jetgiller gerçek oldu: Türkiye'nin uçan arabası göklerde Jetgiller gerçek oldu: Türkiye'nin uçan arabası göklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: ''Picasso hat sanatına hayrandı'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: ''Picasso hat sanatına hayrandı'' Powell FED'in faiz kararının üzerine tuz biber ekti; altının altı üstüne geldi! Powell FED'in faiz kararının üzerine tuz biber ekti; altının altı üstüne geldi! MHP'den kafa karıştıran Sedat Peker hamlesi MHP'den kafa karıştıran Sedat Peker hamlesi Eşi intihar etmişti... 2 çocuk babası, sevgilisiyle birlikte ağaçta asılı halde bulundu Eşi intihar etmişti... 2 çocuk babası, sevgilisiyle birlikte ağaçta asılı halde bulundu İki kardeşi ellerini kollarını bağlayıp katleden katil yakalandı! İki kardeşi ellerini kollarını bağlayıp katleden katil yakalandı! Araç sahipleri dikkat! Bu plakalar artık muayeneden geçemeyecek, cezası da var! Araç sahipleri dikkat! Bu plakalar artık muayeneden geçemeyecek, cezası da var! Okul bahçesinde dehşet: Silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti Okul bahçesinde dehşet: Silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti