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Müzisyen Onur Şener cinayetinde şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

Müzisyen Onur Şener cinayetinde şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

Başkentte bir mekanda şarkıyı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, ilk ifadelerinde birbirini suçladı.

Ankara Çankaya'da bir mekanda müzisyenden şarkı isteğinde bulunan kişiler, şarkıyı bilmediği için söylemeyen müzisyen Onur Şener'i bar çıkışı katletmişti. Olay, Türkiye'de infiale neden olurken, sanatçılardan tepki yağmıştı.

Sanatçı Haluk Levent, Şener'i öldürenlerin çalışma bakanlığında bürokrat, müfettiş ve mühendis olduğu bilgisini paylaşmıştı. Levent, şunları yazmıştı:

 

"Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar.

ALİ G. çalışma bakanlığı bürokrat
İLKER K. çalışma bakanlığı müfettiş
Semih S. TAİ’de mühendis."

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Başkentte bir mekanda müzisyenden istekte bulunan ve şarkıyı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener'i öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.

 

 

Etiketler Onur Şener cinayet müsiyen şarkıcı
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