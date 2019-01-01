SON DAKİKA
BÜYÜKADA'DA YANGIN PANİĞİ ! EKİPLER OLAY YERİNDE
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Büyükada'da yangın paniği ! Ekipler olay yerinde
Büyükada'da yangın paniği ! Ekipler olay yerinde
Zam'aydın Türkiyem! Vergi ve harçlara 2019 zammı geldi
Zam'aydın Türkiyem! Vergi ve harçlara 2019 zammı geldi
Alışverişte ücretli poşet dönemi resmen başladı
Alışverişte ücretli poşet dönemi resmen başladı
İşte kalem kalem 2019 yılı emekli, memur ve işçi maaşları...
İşte kalem kalem 2019 yılı emekli, memur ve işçi maaşları...
Zam, zam, zam! 2019'un kimlik, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri
Zam, zam, zam! 2019'un kimlik, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri
Alkollü içeceklerin ÖTV tutarları belirlendi
Alkollü içeceklerin ÖTV tutarları belirlendi
''Cep''te ÖİV TL lira olacak
''Cep''te ÖİV TL lira olacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Ocak 2019 13:12

Nagihan'ın ölümünde şok gelişme

Sivas'ta, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Nagihan Gümüş'ün ön otopsi raporu ortaya çıktı.

Nagihan'ın ölümünde şok gelişme
A+ A-

Sivas'ta, yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Nagihan Gümüş'ün (33) cenazesi, memleketi Sakarya'ya gönderildi. Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüphelenilen genç kadının ön otopsisinde, bu yönde bulguya rastlanmadı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Nagihan Gümüş'ten haber alamayan Sakarya'daki ailesi, arkadaşlarına durumu bildirdi. Eve gelen Gümüş'ün arkadaşları kapıyı açamayınca olay yerine polis çağrıldı. Ev sahibinde bulunan yedek anahtarla kapı açılarak içeriye girildi. Nagihan Gümüş, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nagihan Gümüş'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARBONMONOKSİT BULGUSUNA RASTLANMADI
Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüphelenilen genç kadının ön otopsisinde bu yönde bulguya rastlanmadı. Gümüş'ün vücudundan alınan örnekler incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nagihan Gümüş'ün kesin ölüm nedeninin bu incelemede ortaya çıkacağı belirtildi. Gümüş'ün cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından hastaneden alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'ya götürüldü.

DHA

otopsi , sivas , nagihan gümüş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM