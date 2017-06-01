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  4. 01 Haziran 2017 11:52

Namaz kılan vatandaş için hayat böyle durdu

Bir vatandaş sabah erken saatlerde tramvayın çalışmadığını düşünerek hat üzerindeki çimlerde namazını kılmaya başladı. Bunu gören makinist klakson çalmadan namazın bitmesini bekledi.

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Geçtiğimiz aylarda hizmete giren İzmir Tramvayı, ilginç bir olaya sahne oldu. Sabah erken saatlerde tramvayın çalışmadığını düşünerek aracını park edip, hat üzerinde bulunan çim alanda namazını kılmaya başlayan bir vatandaş, karşısında tramvayı görünce şoke oldu. Alaybey'den Mavişehir yönüne giden tramvayın makinisti ise klakson çalmadan adamın namazını kılmasını bekledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntülere toplumun birçok kesiminden olumlu tepkiler geldi.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak olayın herkesçe duyulmasını sağlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise “İzmir ve Karşıyaka hoşgörünün ve çağdaşlığın kenti olduğunu bir kez daha gösterdi” diyerek tramvayın makinistine tavrından dolayı teşekkür etti.

İHA

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