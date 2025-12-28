  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Nargile keyfi feci bitti: 6 kişi zehirlenerek hastanelik oldu!

Nargile keyfi feci bitti: 6 kişi zehirlenerek hastanelik oldu

Nargile keyfi feci bitti: 6 kişi zehirlenerek hastanelik oldu
Güncelleme:

Bolu'da bir evde nargile içtikten sonra fenalaşan 6 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Alpağut Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan H.A., S.A., Y.A., B.K., S.K. ve E.Ö. nargile içtikleri sırada bir süre sonra fenalaştı.

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetlerinin artması üzerine evdekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından zehirlenme belirtisi gösteren 6 kişiyi ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı.

Yapılan ilk incelemelerde şahısların, nargilede kullanılan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirildi.

3 kişi Ankara'ya sevk edildi

Hastanelerde tedavi altına alınan B.K., S.K. ve E.Ö., sağlık durumlarının iyiye gitmesi üzerine tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ancak hayati tehlike riski ve ileri tedavi gerekliliği nedeniyle H.A., S.A. ve Y.A., ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA / İHA

text-ad

Bu Haberleri Kaçırma...

Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı 11:43
Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı
Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin 11:40
Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin
İslam Memiş 2026 yılı için altın ve gümüş tahminlerini güncelledi 18:20
İslam Memiş 2026 yılı için altın ve gümüş tahminlerini güncelledi
Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı 09:37
Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı
Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ili bembeyaz gelinliğini giydi! 12:07
Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ili bembeyaz gelinliğini giydi!
İşte Türkiye'de tarımın, üretimin can çekiştiğinin en acı görsel kanıtı! 12:12
İşte Türkiye'de tarımın, üretimin can çekiştiğinin en acı görsel kanıtı!
Asgari ücret zammını doğru tahmin eden AK Partili isim emekli maaşı zammı tahminini açıkladı 11:15
Asgari ücret zammını doğru tahmin eden AK Partili isim emekli maaşı zammı tahminini açıkladı
Marketin indirimli ve hediye çekli açılışı için binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirdi! 12:20
Marketin indirimli ve hediye çekli açılışı için binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirdi!
Etiketler nargile nargile zehirlenmesi zehirlenme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'de ''Erdoğan'dan sonrası...'' anketinin sonuçları açıklandı: Ankette tam 5 isim var! AK Parti'de ''Erdoğan'dan sonrası...'' anketinin sonuçları açıklandı: Ankette tam 5 isim var! Üniversitede profesörden örnek proje: Öğrencileri soğuktan ve yağıştan böyle koruyor! Üniversitede profesörden örnek proje: Öğrencileri soğuktan ve yağıştan böyle koruyor! İslam Memiş 2026 yılı için altın ve gümüş tahminlerini güncelledi İslam Memiş 2026 yılı için altın ve gümüş tahminlerini güncelledi 56 yaşındaki Acun Ilıcalı 2'nci kez dede oldu! 56 yaşındaki Acun Ilıcalı 2'nci kez dede oldu! Fethiyespor - Galatasaray maçının bilet fiyatları isyan ettirdi! Fethiyespor - Galatasaray maçının bilet fiyatları isyan ettirdi! Bir dönemin efsanesi, güzel oyuncu hayatını kaybetti Bir dönemin efsanesi, güzel oyuncu hayatını kaybetti Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ili bembeyaz gelinliğini giydi! Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ili bembeyaz gelinliğini giydi! Kar bastırdı eğitime kar tatili haberleri peşpeşe geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler Kar bastırdı eğitime kar tatili haberleri peşpeşe geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler Gece kulübünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Cam bardakla dehşet saçtı Gece kulübünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Cam bardakla dehşet saçtı İstanbul'un katilleri kamerada: Tonlarcasını getirip son yeşil alana döküp duruyorlar! İstanbul'un katilleri kamerada: Tonlarcasını getirip son yeşil alana döküp duruyorlar!
Marketin indirimli ve hediye çekli açılışı için binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirdi! Marketin indirimli ve hediye çekli açılışı için binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirdi! Polisin şüphelendiği 2 kişinin kaldığı otel odasından çıkanlar polisi de şoke etti! Polisin şüphelendiği 2 kişinin kaldığı otel odasından çıkanlar polisi de şoke etti! Ünlü rapçi ve Miss Türkiye güzeli gözaltına alındı! Ünlü rapçi ve Miss Türkiye güzeli gözaltına alındı! Asgari ücret zammını doğru tahmin eden AK Partili isim emekli maaşı zammı tahminini açıkladı Asgari ücret zammını doğru tahmin eden AK Partili isim emekli maaşı zammı tahminini açıkladı Ünlü oyuncudan babasının intiharından 22 yıl sonra olay olan itiraf Ünlü oyuncudan babasının intiharından 22 yıl sonra olay olan itiraf Kredi kartı kullanıcıları dikkat: Paralarınızı bankalarınızdan geri alabilirsiniz! Kredi kartı kullanıcıları dikkat: Paralarınızı bankalarınızdan geri alabilirsiniz! Gülben Ergen ''tesettürlü kadının elini bıraktı'' diye linç edildi! Gülben Ergen ''tesettürlü kadının elini bıraktı'' diye linç edildi! Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin İşte Türkiye'de tarımın, üretimin can çekiştiğinin en acı görsel kanıtı! İşte Türkiye'de tarımın, üretimin can çekiştiğinin en acı görsel kanıtı! Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı