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  4. Narin'in cesedi bulunmadan 1 gün önce aile meclisi toplanmış

Narin aranırken ''aile meclisi'' toplanmış

Narin aranırken ''aile meclisi'' toplanmış
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Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesiyle ilgili dava dosyasına ''aile bireylerinin toplantı görüntüsü'' de eklendi.

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin G.'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes G. ile komşuları Nevzat B. "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin G.'nin cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan G.'nin evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı.

Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.

Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.

Narin'in cesedinin saklandığı anın görüntüleri ortaya çıktıNarin'in cesedinin saklandığı anın görüntüleri ortaya çıktı3. Sayfa

 

AA

Etiketler narin cinayeti aile meclisi
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