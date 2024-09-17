Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Kuzenler serbest bırakıldı

Diyarbakır'da Narin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat G.'nin eşi Hediye G. ile ailenin akrabaları olan kuzenler İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kuzen serbest bırakıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin G. cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat G.’ın eşi Hediye G. ile kuzenler İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Son olarak iki kuzenin de serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin G. cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

11 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim G., cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat B., Narin’in annesi Yüksel G. ve ağabeyi Enes G.’nin da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat G.’nin eşi Hediye G. ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen kuzenler İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alınmıştı.

KUZENLER SERBEST KALDI

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Son dakika haberine göre, kuzenler İ.K. ve Ş.K. serbest bırakıldı.