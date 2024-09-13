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Narin cinayetinde bir şüphe daha...

Narin cinayetinde bir şüphe daha...
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Narin cinayeti davasına müşteki olarak başvuran Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin’in ölüm saatinin doğru olmadığını belirterek, "Saat 15.15 ile 15.45 arasında Narin öldürülüp torbaya konulmuş ve o araçla dere yatağına saklanmıştır" dedi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin G.’ın ölümünün toplumda büyük bir etki yarattığını ve benzer vakalar için bir dönüm noktası olacağını belirtti. Eren, Narin’in ölümünün ardından yaşanan süreçler ve soruşturmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eren, Narin’in ölümünün ardından bilgi kirliliğini gidermek amacıyla Baro olarak dosyaya müdahil olduklarını ifade etti. "Narin ve Narin gibi çocukların dosyalarına Diyarbakır Barosu yıllardır müdahil olmuştur. Narin’in faillerinin yakalanması için soruşturma dosyasına dahil edildik. Bu gizliliği ihlal eden bir olgu değildir" dedi.

Eren, Narin’in kaybolduğu günün ardından ilk gözaltı işleminin ağabeyi E.G.’la başladığını belirtti. "Aile bireyleriyle ilgili ilk şüphe, maalesef olaydan 8 gün sonra ortaya çıktı. Biz, soruşturma makamlarıyla kurduğumuz tüm temaslarda, bu ve benzeri vakalarda yakın aile bireylerinin ve komşularının, gerektiğinde fail konumunda yargılandıklarını biliyoruz" diye konuştu.

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Narin’in kaybolduğu gün ve sonrasında yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Eren, "Sözde tanık beyanlarıyla adeta Narin kaçırılmış gibi bir algı oluşturuldu. Bu, önemli bir eksiklik ve ihmaldi" şeklinde konuştu. E.G.’ın vücudundaki izler nedeniyle gözaltına alındığını, ancak Adli Tıp raporunun, izlerin ve morlukların başkasına ait DNA izlerini tespit edemediğini belirtti. Aynı gün anne Y.G.’ın da gözaltına alındığını söyledi.

DNA örneklerinin ilk defa 2 Eylül’de amcanın aracında bulunduğunu, 8 Eylül’de Narin’in bedeni bulunana kadar 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. N.B.’ın Narin’in bulunduğu yerle ilgili saat 17.40 ve 18.00’de gördüğü beyanlarının, ölüm saatinin doğru olmadığına işaret ettiğini vurguladı.

Eren, Narin’in öldürüldüğü ve torbaya konulduğu süreçle ilgili yeni bulgulara ulaşıldığını ifade etti. "Saat 15.15 ile 15.45 arasında Narin öldürülüyor, torbaya konuyor ve o araçla dere yatağına saklanıyor" dedi. Ayrıca, Diyarbakır Valiliği’nin 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, köydeki taş örneğinin bir çocuğun burnunun kanamasından kaynaklandığının belirtildiğini söyledi.

Kolluğun yönlendirilmiş olabileceğini ve kamuoyunda Narin’in canlı bulunacağına dair bir algı oluştuğunu belirten Eren, "Baro başkanı olarak otopsiye katıldım ve herkes bir tutanak paylaştı. Dosyada hala kan örnekleriyle ilgili sonuçları beklediğimiz durumlar var" diyerek soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

 

Etiketler Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren diyarbakır barosu Nahit Eren narin narin cinayeti cinayet saati
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