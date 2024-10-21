Narin cinayetinde iddianame hazır: İşte bir numaralı sanık

Diyarbakır'da Narin cinayetine ilişkin iddianame hazırlandı. Dosyada amca Salim G., bir numara sanık olarak yer aldı.

Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan itibaren kayıp olarak aranmaya başlanmasının 19 gün sonra cansız halde bulunan 8 yaşındaki Narin G.’ın ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı.

5 Eylül’de kuran kursundan çıktıktan sonra evine doğru yola çıkan Narin G.’den bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin endişeli bekleyişi sürerken, Diyarbakır Emniyeti geniş çaplı bir arama başlattı.

Aramaların 3. gününde, Narin’in cansız bedeni, evine 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde, okul çantasıyla birlikte bulundu. Bu tüyler ürperten bulgu, Narin'in katledildiğini ortaya koydu.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin G. cinayetinde, Ankara'dan gelen özel ekibin bulduğu deliller dava dosyasına eklendi. Soruşturmada iddianame hazırlandı.

İDDİANAME HAZIR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in başkanlığında toplanan savcılar, Narin G. cinayetiyle ilgili iddianameyi hazırladı. İddianamede, cinayetin planlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve delillerin karartılmaya çalışıldığı vurgulandı. Başsavcı Çelenk, iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderileceğini ve adaletin yerini bulacağını belirtti.

İddianamede cinayetle ilgili bir numaralı sanık olarak muhtar amca Salim G. gösterildi. Muhtarın cinayeti organize ettiği ve diğer şüphelilerle iş birliği yaparak Narin’in ölümüne sebep olduğu belirtildi.

İddianamede, suçlamaların ciddi delillere dayandığı ve sanıkların birçoğunun olay yerinde bulunduğuna dair kanıtlar olduğu ifade edildi.

22 SANIK YARGILANACAK

İddianamenin ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde 12’si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanma süreci başlayacak.

Sabah Gazetesi