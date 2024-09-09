Narin Güran soruşturmasında ilk itiraf geldi

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranırken dün cansız bedeni bir dere yatağında gizlenmiş çuvalın içerisinde bulunan minik Narin'in tutuklanan amcasının işçisi "muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi" dedi.

Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan bu yana aranan Narin’in cansız bedeni köye 1.5 km uzaklıkta Eğertutmaz Dere yatağında bulundu. Üzeri taşla örtülmüş bir çuvalın içinde bulunan küçük kızın, boynundaki izlerden boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ayağında da kırık tespit edildi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunan Narin G.'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi dün akşam saatlerinde sona erdi.

A Haber'in aktardığına göre, gözaltındaki bir kişi tutuklanan Narin'in muhtar amcası ile ilgili olarak "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişiden itiraf geldi. Şüpheli sorgusunda, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.

Cinayetle ilgili bu itiraf sonrasında soruşturmanın daha derinleştirildiği öğrenildi.

Narin cinayetinde kimler gözaltında?

Narin’in annesi Y.G., babası A.G., 2 ağabey, tutuklu amcanın eşi, 3 amcanın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Adli Tıp’ta dün akşam tamamlanan otopsideki ilk bulgulara göre Narin’in cansız bedeninin 15 gün suda kaldığının, boynunda boğulma izi ve ayağında kırık olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan sadece tutuklu amcanın değil, gözaltına alınan diğer aile bireylerinden bazılarının da olay günü ile sonrasına ait arama ve mesaj kayıtlarının silindiğinin, hatta sim kart ve telefon değişikliklerinin yapıldığının anlaşıldığı öğrenildi. Babaya ait telefonda ise bu türden bir işleme rastlanmadı. Kesin raporun 15 gün sonra çıkması bekleniyor.