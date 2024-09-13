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Narin soruşturmasında şoke eden ses kaydı: ''Kız öldü mü, yaşıyor mu ?''

Narin soruşturmasında şoke eden ses kaydı: ''Kız öldü mü, yaşıyor mu ?''
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Diyarbakır'da öldürüldükten sonra cansız bedeni bir çuvalın içerisinde dere yatağına saklandığı ortaya çıkan minik Narin'in tutuklu amcasının işçisini arayarak "kız öldü mü, yaşıyor mu" diye sorduğu ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklanırken, korkunç cinayetle ilgili olarak dikkat çeken bir ses kaydı ortaya çıktı.

Narin'in amcası S.G.'nin yanında çalışan işçisi R.A. ile yaptığı ses kaydı soruşturma dosyasına girdi. Ses kaydında S.G.'nin işçisi R.A.'ya "Kız öldü mü, yaşıyor mu" diye sorduğu öğrenildi.

Canlı yayında soruşturmanın detaylarını aktaran Halk TV muhabiri Ferit Demir şu ifadeleri kullandı;

"Cinayetin sırrı çözüldü. Şu anda tutuklamaya sevk edilen sanıklardan birinin ses kaydı dosyaya girdi. Tutuklamaya sev edilen 9 kişi var. Bu kişiler arasında S.G.'ın işçisi R.A. var. S.G.'la R.A. Narin kaybolduktan sonra telefon görüşmesi yaptı. O kayıtlar ortaya çıktı. O ses kayıtlarında amca S.G.'ın işçisi R.A.'a 'R. kız öldü mü?' dediği duyuldu.

Bu ses kayıtlarından Narin'in R.A.'a sağ teslim edildiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda itirafçı N.B. ile R.A.'un birlikte olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor."

Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandıNarin cinayetinde 8 kişi tutuklandıGüncel

 

Etiketler narin ses kaydı kız öldü mü amca işçisi
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