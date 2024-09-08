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Narin'in ablasının da öldüğü ortaya çıktı

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Diyarbakır'da 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin'in ablasının da yıllar önce 'merdivenden düşerek' öldüğü ortaya çıktı.

Halk TV'de Gülşah Ekinci ile Gündem Özel programına bağlanan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Narin'in ölümü hakkında konuştu.

Kar, Diyarbakır Tavşantepe köyünde katledilen sekiz yaşındaki Narin'in ablasının da yıllarca önce öldüğünü açıkladı.

Kar, Narin'in ölümünün ardından art arda gelen vakaların 'bir çocuk istismarı' sinyalı olduğunu söyledi. Kar şöyle konuştu:

"Çocuk istismarlarında suya atılma yakılarak öldürme gibi şeyleri çok sık gördük umarım küçük Narin'in başına gelmemiştir. Narin'in ablasının da merdivenden düşerek ölme durumu var. Bir ailede iki kız çocuğunun arka arkaya ölmesi bize ihmal ve istismar açısından sinyal verir.

Önceki ölümünde soruşturmasını açılması gerkeir. Birkaç yıl araya, ikinci çocuk derede bulunuyorsa bize sinyal vermektedir

Önceki soruşturmanın ablasına ait soruşturmanın açılması çok faydalı oalcaktır

Ölmesi istismar açısından risk taşır ve sinyal verir ablasına ait soruşturma yeniden açılmalı."

Etiketler narin narin'in ablası cinayet diyarbakır
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