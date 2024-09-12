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Narin'in tutuklu amcasının 5 kez aradığı kuzeni sessizliğini, bozdu

Narin'in tutuklu amcasının 5 kez aradığı kuzeni sessizliğini, bozdu
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Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin'in tutuklu amcasının 5 kez telefonla aradığı tespit edilen kuzeni o görüşmelerdeki konuşmalarını anlattı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin’in (8) tutuklu amcası S.G.'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos’ta saat 16.43’ten sonra 5 kez aradığı Antalya'da tatil yapan kuzeni M.G. (44), "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu" dedi.


Narin G. cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, tutuklu bulunan amca S.G.'ın olay günü telefonla 5 kez görüştüğü kişiye DHA ulaştı. Amca S.G.'ın, en son 15.15’te okulun güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Narin’in ortadan kaybolduktan sonra Antalya'daki bir cep telefonunu aradığı, 16.43 ile 17.59 saatleri arasında 1 saat 16 dakika içinde 5 kez görüştüğü saptandı. HTS kayıtlarının incelenmesinde toplam 352 saniye konuşma yapıldığı görüldü. Jandarma, S.G.'ın aradığı kişinin, Diyarbakır'da yaşayan amcasının oğlu M.G. olduğunu, 21 Ağustos günü Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’ndeki bir otelde ailesiyle tatil yaptığını belirledi.

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin'in tutuklu amcasının 5 kez telefonla aradığı tespit edilen kuzeni o görüşmelerdeki konuşmalarını anlattı.

Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan M.G., "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor?' diye de takıldı" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin'in tutuklu amcasının 5 kez telefonla aradığı tespit edilen kuzeni o görüşmelerdeki konuşmalarını anlattı.

S.G.'ın olay günü yolladığı fotoğrafları emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyen M.G., ceset bulunduktan sonra da Diyarbakır'a döndüğünü belirtti. M.G., "Böyle bir şey yapmasını beklemezdim, desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak" dedi.

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin'in tutuklu amcasının 5 kez telefonla aradığı tespit edilen kuzeni o görüşmelerdeki konuşmalarını anlattı.

Soruşturma birimlerinin, amcanın hedef şaşırtmak için kuzeniyle irtibata geçtiği üzerinde durduğu bildirildi.

DHA

Etiketler narin tutuklu amca telefon görüşmesi 5 kez aranan kuzen
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