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Narin'in tutuklu amcasının avukatı davadan çekildi

Narin'in tutuklu amcasının avukatı davadan çekildi
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Diyarbakır'daki Narin cinayetinde Narin'in tutuklanan aynı zamanda da köyün muhtarı olan amcasının avukatı davadan çekildi.

Diyarbakır'daki Narin cinayetinde kritik bir gelişme daha yaşandı. Narin'in amcası, mahalle muhtarı S.G.'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildiğini duyurdu.

Avukat Seda Toğrul'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür.

 Şüpheli S.G.'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafiilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen adli tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.

 Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım."

 

Etiketler narin narin'in amcası muhtar tutuklu amca kadın avukat davadan çekildi
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