Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'da Narin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat G.'nin eşi Hediye G. ile ailenin akrabaları olan kuzenler İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kuzen serbest bırakıldı. ''Kasten öldürmeye iştirak'' suçlamasıyla tutuklanan Hediye G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin G. cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat G.’ın eşi Hediye G. ile kuzenler İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Son olarak iki kuzenin de serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin G. cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

11 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim G., cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat B., Narin’in annesi Yüksel G. ve ağabeyi Enes G.’nin da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat G.’nin eşi Hediye G. ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen kuzenler İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alınmıştı.

KUZENLER SERBEST KALDI

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Son dakika haberine göre, kuzenler İ.K. ve Ş.K. serbest bırakıldı.

YENGESİ TUTUKLANDI

Hediye G. savcılıktaki ifadesinin ardından 'Kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla, kuvvetli suç şüphesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hediye G.'nin tutuklanmasına karar verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesinde olay günü Narin G.'yi görmediğini öne süren Hediye G., "Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

Hediye G., "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi.

Hediye G., "Salim G. ile yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim G.'nin 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim G.'nin saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

"TELEFONUMU DEĞİŞTİRDİM"

Narin kaybolduktan sonra cep telefonunu değiştirdiğini söyleyen Hediye G., "Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonumda evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu görevlilere teslim ettim" dedi.

Narin'in annesi Yüksel G.'nin aradığını hatırlamadığını söyleyen Hediye G., "Ailenin toplanarak karar aldığına şahit olmadım" dedi.