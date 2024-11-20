Nasuh Mahruki tutuklandı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Mahruki, tv100’ün YSK Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oy açıklaması haberi üzerine “İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor” paylaşımında bulunmuştu.

AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik tarafından, Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına karar verildi.

Mahruki tutuklanma istemiyle nöbetçi hakimliğe gitmeden önce konu ile ilişkin sosyal medya hesabından "Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum. Hukukun üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem'den hukuk manzaraları." açıklamasını yapmıştı.

