Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde karar! Tüm sanıklar beraat etti

45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu gayrimenkul zenginiydi. İstanbul Esenyurt’ta 6 Eylül 2018’de ortadan kayboldu. Ailesi bir televizyon kanalındaki programa katılarak Oruçoğlu’nu aradı. Nazmiye Oruçoğlu 50’nci günün sonunda bulundu ancak öldürülmüştü. Cesedi hurda bir minibüsün içerisindeydi. Olayın şüphelileri Nazmiye Oruçoğlu’nun eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu İbrahim Serhat Yağcı ve minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. 3 şüphelinin de 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya üç tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Yüksel Yağcı, “Çok mağdurum. Yalan bir iddiadan dolayı hakkımda dava açıldığı kanaatindeyim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Duruşmada söz alan diğer sanıklar da beraat etmek istediklerini söyledi. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Yüksel Yağcı’nın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, diğer iki sanığın da beraatini talep etti. Aancak mahkeme heyeti, sanıklar Yüksel Yağcı, İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya’nın üzerine atılı suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.

Yüksel Yağcı’nın yurt dışına çıkış yasağı yönündeki adli kontrolünün devamına karar veren mahkeme, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrollerin kaldırılmasına hükmetti.