Ne yaptın sen Gülşen Hemşire !

Antalya'da özel bir hastanede çalışan ve 3 gün önce koluna ilaç enjekte ederek intihar girişiminde bulunan 38 yaşındaki Gülşen Yamanol, bu sabaha karşı kurtarılamadı.

Olay, geçen çarşamba akşamı Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi 3910 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Evde gün boyu temizlik yapan hemşire gülşen Yamanol'un telefonlara cevap vermemesi üzerine eve gelen eşi HASAN Yamanol, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiyenin yardımı ile balkondan eve giren polis, Yamanol'u kolunda enjektörle yatakta hareketsiz yatarken buldu. Ambulans ile çalıştığı hastaneye götürülen Gülşen Yamanol yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, koluna küçük tüpler halinde 5 morfin ve çeşitli ilaçlardan enjekte ettiği ortaya çıktı. 3 gün yoğum bakım ünitesinde tedavi gören Yamanol, bu sabaha karşı kurtarılamadı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Yamanol'un cenazesi, işlemlerin ardından Serik İlçesi'nde toprağa verilecek.