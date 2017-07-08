Musul operasyonu hakkında flaş gelişme
Musul operasyonu hakkında flaş gelişme
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hakkari'de karakola sızma girişimi !
Hakkari'de karakola sızma girişimi !
Olaylar bitmiyor ! Yağmalamaya başladılar
Olaylar bitmiyor ! Yağmalamaya başladılar
İş hayatında yanlış bilinen gerçekler...
İş hayatında yanlış bilinen gerçekler...
Futbol dünyasını yasa boğan ölüm !
Futbol dünyasını yasa boğan ölüm !
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
2 TL'ye zengin oldu ! Süper Loto parasıyla neler alınır ?
2 TL'ye zengin oldu ! Süper Loto parasıyla neler alınır ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Temmuz 2017 17:41

Ne yaptın sen Gülşen Hemşire !

Antalya'da 3 gün önce koluna ilaç enjekte eden 38 yaşındaki Gülşen Yamanol sabaha karşı kurtarılamadı

Ne yaptın sen Gülşen Hemşire !
A+ A-

Antalya'da özel bir hastanede çalışan ve 3 gün önce koluna ilaç enjekte ederek intihar girişiminde bulunan 38 yaşındaki Gülşen Yamanol, bu sabaha karşı kurtarılamadı.

Olay, geçen çarşamba akşamı Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi 3910 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Evde gün boyu temizlik yapan hemşire gülşen Yamanol'un telefonlara cevap vermemesi üzerine eve gelen eşi HASAN Yamanol, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiyenin yardımı ile balkondan eve giren polis, Yamanol'u kolunda enjektörle yatakta hareketsiz yatarken buldu. Ambulans ile çalıştığı hastaneye götürülen Gülşen Yamanol yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, koluna küçük tüpler halinde 5 morfin ve çeşitli ilaçlardan enjekte ettiği ortaya çıktı. 3 gün yoğum bakım ünitesinde tedavi gören Yamanol, bu sabaha karşı kurtarılamadı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Yamanol'un cenazesi, işlemlerin ardından Serik İlçesi'nde toprağa verilecek.

DHA

antalya , hemşire , ilaç