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Necla Teyze'nin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeni belli oldu

Necla Teyze'nin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeni belli oldu
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Ankara'da ''Necla Teyze'' olarak tanınan hayvansever Ü.G.'nin (81) hayatını kaybettiği gecekondu yangınına ilişkin itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda, yangının sobadan çıktığı belirtildi.

Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde sokak köpeklerini besleyen ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ü.G.'nin 'Bambam' isimli köpeği, 18 Şubat'ta belediye ekipleri tarafından alındı. G., toplanan başıboş sokak köpekleriyle birlikte köpeğinin de götürülmesine tepki gösterdi. Ü.G.'nin, belediye görevlilerine tepki gösterdiği ve aracı durdurmaya çalışması kameraya yansıdı. Aynı akşam G.'nin oturduğu gecekonduda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Ü.G. hayatını kaybetti. G.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'YANICI VE YAKICI MADDEYE RASTLANMADI'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, G.'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinden alınan örnekler üzerinden inceleme yaptı. İnceleme sonucunda herhangi bir yanıcı veya yakıcı madde tespit edilmediği belirtildi. Elektrik aksamından çıkma ihtimaline karşın kablo örnekleri de incelendi. Yangına elektrik akımının sebebiyet vermediği kaydedildi. Ayrıca başsavcılık, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan da yangının çıkış nedenine dair inceleme yapılmasını istedi. Başkanlık tarafından yapılan incelemede yangının sobadan kaynaklandığı tespiti yapıldı. İnceleme sonucu başsavcılığa gönderilen raporda, 'Sobanın ısısı nedeniyle sobaya yakın konumda bulunan halı, kilim yorgan gibi muhtelif tekstil ürünleri veya plastik ürünlerin tutuşma sıcaklığına ulaşması nedeniyle yangının meydana geldiği' ve 'Tavana kadar bulunan giysi ve yorganlara sıçrayarak yangının büyüdüğü' kaydedildi. İtfaiye Daire Başkanlığı ayrıca, yapılan inceleme sonucunda, olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı ve yakıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.

DHA

Etiketler ankara altındağ hayvansever necla teyze
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