Nesli tükenmek üzere olan canlı Şanlıurfa'dan çıktı!

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Habur Sınır Kapısında L.E. yönetimindeki otomobilde yapılan aramada el konulan maymunlar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. L.E.’ye idari para uygulanırken, maymunlar Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Merkezi’nde birimin veteriner tarafından tedavi altına alındı.

'EV ORTAMINDA BESLENMESİ YASAK'

Gazetecilere açıklamada bulunan Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunların neslinin tehlike altında olduğunu ve uluslararası sözleme kapsamında hayvanların yurt içine sokulmasının ve ticaretinin yasaklandığını söyledi. Maymunların saldırgan bir tür olması nedeniyle ev ortamında beslenmesinin yasak olduğunu dile getiren Kalay, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Habur Sınır Kapısı’nda bir araç içinde el konulan iki örümcek maymunu, bize haber verilmesinden sonra gidip teslim aldık. Geçtiğimiz haftadan beri Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi’nde bunların bakımlarını üstleniyoruz. Yemeklerini veriyoruz. Yarın Gaziantep’teki hayvanat bahçesine teslim edeceğiz.”

Maymunların Irak’tan ticari amaçla getirildiğini aktaran Kalay, rehabilitasyon merkezinde maymunların dışında 2 kızıl şahin, bir kaya kartalı ve atmacanın da bulunduğunu bunların tedavilerinin ardından doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.