Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Gelen ilk bilgilere göre deprem Adana başta olmak üzere, Aksaray, Konya, Karaman ve Mersin'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu!

Depremin merkez üssü ise Niğde'nin Bor ilçesi.