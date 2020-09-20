SON DAKİKA
BİR İLİMİZ DAHA SALLANDI! DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5,1!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 20 Eylül 2020 22:18

Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın verdiği bilgiye göre Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem!
A+ A-

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Gelen ilk bilgilere göre deprem Adana başta olmak üzere, Aksaray, Konya, Karaman ve Mersin'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu!

Depremin merkez üssü ise Niğde'nin Bor ilçesi.

deprem , niğde , deprem oldu , niğde'de deprem
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM