Niğde'de dehşet ! Bir kadın daha öldürüldü

Olay, saat 18.00 sıralarında, merkezdeki Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Öğretmenler Okulu 4 Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Sibel Ç. ve eşi Murat Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Ç., tabancayla eşine ateş etti. Sibel Ç., merminin başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Murat Ç. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sibel Ç.'nin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Ç.'i yakalamak için çalışma başlatıldı.