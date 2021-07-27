  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Niğde'de gölete giren çocuk hayatını kaybetti

Niğde'de gölete giren çocuk hayatını kaybetti

Niğde'de gölete giren çocuk hayatını kaybetti

Niğde’de serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyündeki gölete giden Mehmet Efe K. (15), serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Efe'nin arkadaşları, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi tarafından yapılan çalışmada, talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet Efe K.'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Etiketler Niğde gölet boğulmak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki gündür haber alınamıyordu... 16 yaşındaki Yağmur cinayete kurban gitmiş
50'sine merdiven dayayan Seray Sever fiziğiyle gençlere taş çıkarttı
Güldür Güldür'ün Bilal'i paylaştı, sosyal medya Naime sandı
Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler
Maskelere veda etmek için gün sayanlara kötü haber! Tarih açıklandı!
Sivrisinek deyip geçmeyin! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilir!
Bolu Belediye Başkanı'ndan Suriyeliler için yeni çıkış
Bir genç kız ''kot pantolon'' giydiği için katledildi
Ada Masalı dizisinin Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali şoke etti
Çalışanlar dikkat! Çalışma süreleri değişti