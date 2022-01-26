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Niğde'de korkunç kaza: 2'si çocuk 3 ölü

Niğde'de korkunç kaza: 2'si çocuk 3 ölü

Niğde'de TIR ile minibüsün karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Ankara Otoyolunun güney çıkış kavşağında, S.K. idaresindeki tır, aynı yönde seyreden minibüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada minibüsteki 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler niğde trafik kazası
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