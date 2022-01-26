Niğde'de korkunç kaza: 2'si çocuk 3 ölü

Niğde'de TIR ile minibüsün karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Ankara Otoyolunun güney çıkış kavşağında, S.K. idaresindeki tır, aynı yönde seyreden minibüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada minibüsteki 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA