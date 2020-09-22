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  4. 22 Eylül 2020 21:55

Niğde'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son verilere göre, Niğde'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Niğde'de korkutan deprem!
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Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Niğde'nin Bor ilçesinde saat 21.22'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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