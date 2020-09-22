Niğde'de korkutan deprem!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Niğde'nin Bor ilçesinde saat 21.22'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 22, 2020
OBRUK-BOR (NIGDE) https://t.co/YQBOxdxvat
22.09.2020, 21:22:45 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol