  4. ''Nişanlım depremde öldü'' deyip, kadınları dolandırmış... Sözde fenomene hapis cezası!

Güncelleme:

Türkiye'yi otostop çekerek dolaştığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaşarak ünlenen şüpheli "nişanlım 6 Şubat depremlerinde öldü" diyerek sosyal medyada kadınları dolandırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye’yi otostop çekerek dolaştığı anları sosyal medyada yayınlayan sosyal medya fenomeni Y.O., 2023 yılında Tokat’ta H.B.’yi 248 bin 900 lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Y.O., ifadesinin ardından serbest bırakıldı

. Yürütülen soruşturmanın ardından Y.O. hakkında Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Y.O., 29 Ocak'ta karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

'KENDİSİNİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ OLARAK TANITIP GÜVEN KAZANDI'

Duruşmada Y.O. tarafından 248 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olan H.B. ifadesinde, "Şahsı, Instagram üzerinden takip ediyordum. Şahıs Tokat’ta okuduğunu söyleyerek benimle iletişime geçti. Kendisi din kültürü öğretmeni, babasını imam olarak tanıttı. Nişanlısını da depremde kaybettiğini söyledi. Bu suretle kendisi benim güvenimi kazandı. Görüşmelerimizde bana kendisine bir bankanın bonus verdiğini söyledi. Bonusun ne olduğunu sorduğumda bankaya para yatırıp kazanç geleceğini söyledi. Bana da kazanç sağlamam konusunda teklifte bulundu. Ben param olmadığını söyleyince kredi çekmemi söyledi. 250 bin lira kredi çektim ve 248 bin 900 lirayı şahsa gönderdim. Şahıs bana 1 gün sonra parayı iade edeceğini söyledi ancak iade etmedi" dedi.

DİĞER MAĞDURLAR DA TANIK OLARAK DİNLENDİ

H.B. ile benzer şekilde dolandırılan Z.Y. ve Ç.B. de mahkemede tanık olarak dinlendi. Z.Y. ifadesinde, "Ben de Y.O. tarafından mağdur oldum. 21 Mart'ta aynı yöntemle benden de para alışverişi oldu. H.B. bana sosyal medyadan ulaştı. Y.O., H.B.’ye benim kendisine borcum olduğuna dair sahte bir dekont göndermiş. H.B. de benim ismimi Instagram'da aratarak mesaj attı. Kendisi bana Y.O.’ı tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de aynı yöntemle beni de mağdur ettiğini kendisine söyledim. Sonrasında üzerinden hemen hemen 1 sene geçti. Hala ikimizin de davası devam etmektedir. Beni de aynı yöntemle dolandırdı" diye konuştu.

Ç.B. ise "Sanığı bu olay sebebiyle tanırım. Sanık sosyal medya hesabında tanıtan gezgin bir fenomendi. Ben de Instagram hesabı üzerinden kendisini takibe aldım. Daha sonra kendisi tanışmak amacıyla bana mesaj atmıştı. Kendisinin mağdur olduğunu, depremden dolayı nişanlısını kaybettiğini söyledi. Ben de o dönemler kendime telefon alacaktım. Kendisi bana yardımcı olacağını para gönderirsem katlayarak bana geri yollayacağını söyledi. Ben de kendisine güvenerek yaklaşık 1 yıl boyunca parça parça toplamda 210 bin lira gönderdim. Dolandırıldığımı öğrendikten sonra şikayetçi oldum" diye konuştu.

2 YIL 1 AY HAPİS

Y.O. ise savunmasında, "H.B.’yi Instagram üzerinden tanırım. Kendisiyle bana ait olan Instagram sayfam üzerinden iletişime geçmiştim. Kendisiyle görüştüğümüz dönemde borçlarım vardı. Bu borçları ödeyebilmek için kendisine yatırım yapıp para katlayacağımı söyledim. Ancak yatırımın ne şekilde olacağını söylemedim. Kendisi de bu teklifi kabul etti. Bu teklifim üzerine bana 248 bin 900 lira parayı gönderdi. Ben de onun göndermiş olduğu parayı katlayabilmek için bahis oynadım. Ancak oynadığım bahisler sonucunda ondan almış olduğum paraları kaybettim" dedi.

Tanıkların ifadesinin ardından mahkeme heyeti, üzerine atılı suçunu işlediği sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş biçim, işlendiği yer ve işlenmesindeki özellikler ile meydana gelen zarar göz önünde bulundurularak, Y.O.'ın 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 208 bin 320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. (DHA)

DHA

Etiketler sosyal medya fenomeni tutuklandı hapis hapis cezası otostopçu fenomen deprem yalanı
