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Nişanlısından ayrıldı, tüfeği kafasına dayayıp...

Nişanlısından ayrıldı, tüfeği kafasına dayayıp...

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre nişanlısından ayrılan bir şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gesi yolu üzerinde boş bir arazide elinde pompalı tüfekle bir şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARIM SAATTE İKNA EDİLDİ

Polis ekipleri isminin M.D. olduğu öğrenilen genci ikna etmek için büyük çaba harcadı. Bir süre ikna çabalarına yanıt vermeyen M.D., elindeki pompalı tüfeği baş ve karnına doğrulttu. Yüreklerin ağza geldiği olayda polis ekipleri, M.D.’yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu ikna ederek tüfeği aldı. M.D., tedavi edilmek üzere hazır bulunan ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler tüfek intihar
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