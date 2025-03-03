Noodle yiyen 4 öğrenci zehirlendi

Burdur'da öğle arasında ''noodle'' alıp yiyen 4 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Şehit Akif Altay Ortaokulu 6'ncı sınıfta eğitim gören 2'si kız, 4 öğrenci, ders sırasında kusmaya başlayınca öğretmen tarafından okula ambulans çağrıldı. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen 4 öğrenci, tedaviye alındı. Öğrencilerin öğle arasında okul dışındaki bir marketten 'noodle' diye bilinen hazır erişte alarak yediklerini söyledikleri öğrenildi.

DHA