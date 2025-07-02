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Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında

Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında
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Konya'da bağırsaklarında rahatsızlığı bulunan bir vatandaştan ameliyatta kullanacağı lazer cihazı için 17 bin TL para istediği öne sürülen genel cerrahi uzmanı doktor gözaltına alındı.

Konya'da M.A. adlı bir vatandaş ağrı şikayeti üzerine 27 Haziran Cuma günü Konya Numune Hastanesi’ne muayene gitti. Muayene yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. B.U., M.A.'ya ameliyat olması gerektiğini belirtti. İddiaya göre, Dr. B.U., 30 Haziran’da yapılacak ameliyatı, özel bir hastaneden getirteceği lazer cihazıyla yapacağını ve 20 bin TL ücreti olduğunu söyledi. Hasta ve doktor, 17 bin TL'ye anlaştı.

M.A., dün hastanede ameliyat oldu. Ameliyatın ardından hasta yakınları, 17 bin TL'ye hastanenin veznesine yatıracaklarını belirtmeleri üzerine, iddiaya göre Dr. B.U., parayı nakit olarak kendisine verilmesini istedi.

Bunun üzerine hasta yakınları, konuyu hastaneye yönetimine bildirdi. Hastane yönetimi de polise haber verdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hasta yakınları, 17 bin TL tutarındaki daha önceden seri numaraları alınmış banknotları Dr. B.U.'ya verdiği sırada suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. (DHA)

DHA

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Etiketler doktor bağırsak ameliyatı konya numune hastanesi hastane lazer parası numune hastanesi
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