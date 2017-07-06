O DEAŞ'lı sorguya alındı

CHP’nin ’Adalet Yürüyüşü’ne minibüsle saldırı planladığı iddiasıyla dün Kocaeli’de yakalanan ’Ebu Hüseyin’ kod adlı terör örgütü DEAŞ militanı 26 yaşındaki Oğuzhan K. ile Kayseri'de gözaltına alınan eşi Ayla K.'nın ve 4 kişinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.

Kayseri’de bir inşaat şirketinde beton mikseri şoförlüğü yapan Oğuzhan K.’nın daha önce terör örgütü DEAŞ propagandası yapmak’ suçundan gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Oğuzhan K., önceki gün kiraladığı 38 UU 962 plakalı siyah minibüsle yola çıktığı andan itibaren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alındı ve dün sabah CHPnin ’Adalet Yürüyüşü’ kortejine 40 kilometre uzaklıkta yapılan operasyonla gözaltına alındı

Kocaeli’den bu sabah Kayseri’ye getirilen DEAŞ militanı Oğuzhan K.’nın, Suriye’deki DEAŞ yöneticisinden aldığı "İleri git, geri git. Ez kafirleri. Seni cennette melekler ve huriler bekliyor" mesajı üzerine CHP’nin ’Adalet Yürüyüşü’ndeki korteje saldırıyı planladığı değerlendiriliyor.

Oğuzhan K., Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguya alındı. Sorguya bizzat Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da girdi.

Kocaeli’nde yapılan operasyonda Oğuzhan K.’nın kullandığı minibüste ele geçirilen Ak Parti flama, şapka ve diğer materyallerin ise Kayseride gözaltına alınan aralarında eşi Ayla K.’nın da bulunduğu 5 kişi tarafından sağlandığı, bunların AK Parti'nin Kayserideki seçim çalışmaları ve mitinglerinden elde edilerek, hedef saptırma ve provokasyon amaçlı konulduğu değerlendiriliyor.

Bu arada Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından, şüpheli Oğuzhan K.’nın, "İstanbul’dan yurt dışından gelen ağabeyimi alıp geleceğim" diyerek bir haftalığına 2 bin 500 liraya kiraladığı minibüsün sahibi Birol Aydının da ifadesi alındı.

Birol Aydın, polise verdiği ifadede, "Oğuzhan K.yı ilk kez gördüm. İlk kez minibüs kiraladı. Yurt dışından gelecek ağabeyini İstanbulda karşılayacağını kalabalık bir aile oldukları için özellikle minibüsü istedi. Kiralamayı gece yaptı. Çok sakindi. Kiralamaya yalnız geldi" dedi.

EMRE USLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Kayseri Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PYDden hakkında yakalama kararı bulunan Emre Uslu’nun 22 Haziran’da attığı ’RTE rejimini tanıyorsam, Adalet yürüyüşüne, kitlelerin katılacağı İzmit İstanbula yaklaşınca saldıracaklar’ tweeti ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP'ye saldırı hazırlığını Emre Uslu önceden bildi (!)