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O haini Yunanistan’a kaçıracaktı; yakalandı!

O haini Yunanistan’a kaçıracaktı; yakalandı!
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'indeki terör saldırısında gözaltı sayısının 50'ye ulaştığını duyururken, yakalananlar arasında Taksim'i kana bulayan teröristi Yunanistan'a kaçırmayı planlayan bir zanlı daha yer aldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi’nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 81 vatandaşımızın da yaralandığı terör saldırısı ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Bozdağ, açıklamasında “Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiç bir terör örgütü, Türkiye’ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak.” ifadelerine yer verdi.

BOMBACIYI YUNANİSTAN’A KAÇIRACAKTI

Ayrıca saldırıya ilişkin bugün yakalanan Ahmed J.’nin, olayın ardından evine götürdüğü terörist Ahlam Albashır’ı buradan Yunanistan’a kaçırmayı planladığı belirlendi.

Etiketler terör terörist gözaltı operasyon
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