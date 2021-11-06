O sapıkla ilgili iğrenç iddia: Bir çocuğu daha taciz etmiş

Bursa'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın, Yunanistan'da 10 yaşında bir çocuğu daha taciz ettiği iddia edildi.

Bursa'da kız çocuğunu taciz ettiği görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldıran şahısla ilgili mide bulandıran başka iddialar da ortaya atıldı. Mağdur çocuğun ailesinin avukatı, sanığın daha önce Yunanistan'da da 10 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu yönünde bir bilgi aldıklarını, konuyla ilgili araştırma yapacaklarını söyledi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

AİLE ÜYELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

5 Temmuz'da Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde Murat Ö., sokakta arkadaşlarıyla oynayan kız çocuğuyla sohbet etti. Ö., ardından elini omzuna atarak kimsenin olmadığı ara sokağa birlikte yürüdüğü kız çocuğunu burada öpmeye çalıştı. Bu sırada kız kardeşini almak için peşlerinden giden 7 yaşındaki ağabeyini fark eden Ö., çocuğu bıraktı. Ağabeyin olayı ailesine anlatması üzerine toplanan mahalleli, Murat Ö.'yü yolda yürürken bulup tekme tokat dövdü. Ö.'nün kanlar içinde yerde kalması ve çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Murat Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİALARI REDETTİ ANCAK DOSYA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Hakkında 'Sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanık Murat Ö., hakimin suçun 'nitelikli cinsel saldırı' olduğu kanaati üzerine, dosya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan tutuklu sanık Murat Ö., ilk celseye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mağdur çocuğun ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada yeniden savunma yapan Ö., eski ifadelerini tekrar ederek, "Kız erkek fark etmez, ben bütün çocukları severim. İddia edildiği gibi taciz etmedim" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakların giderilmesi için erteledi.

YUNANİSTAN'DA TACİZ İDDİASI

Duruşmadan sonra mağdur ailenin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya açıklama yaptı. Çetinkaya, sanığın Yunanistan'da da benzer bir suça karıştığı için sınır dışı edildiği yönünde bir bilgi aldıklarını ifade ederek, "Bu dosya aslında Asliye Ceza Mahkemesi'nde sarkıntılık suçundan açılmıştı. Ama yapılan itirazlar sonucunda dosya cinsel saldırı olarak değerlendirildi ve ağır cezaya aktarıldı. İstismara uğrayan çocuk, henüz çok küçük. Fiilin nasıl gerçekleştiğini bilmiyor ama güvenini yitirmiş, psikolojisi bozulmuş durumda. Annesi olmadan dışarı çıkmıyor, annesinin olmadığı ortamlara girmiyor. Şahıs tutuklu olarak yargılanıyor. Zaten yaptığımız araştırmalara göre sanığın Yunanistan'da evli ve 1 çocuğu olduğu fakat bir çocuğa istismarda bulunduğu için sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Bununla ilgili araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

DHA