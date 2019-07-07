O trafik magandalarının kimlikleri belli oldu

E-5 otoyolu Pendik mevkiinde trafik magandası, tartıştığı sürücünün önce yolunu kesti, sonra arabayı tekmelemeye başladı. Sürücü ve hamile eşine dehşeti yaşatan maganda arabanın aynasını kırıp üzerine çıktı.

Sosyal medyada da büyük tepki çeken görüntülerin ardından polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

MAGANDALARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre, o magandalardan birinin ünlü baklavacı Hasan Sel, yanındaki kişinin ise Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı. Hasan Sel’in milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerinin sahibi olduğu kaydedildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hasan Sel'in Kastamonu'da olduğu ve olaya ilişkin ifade vermek için yarın emniyete gideceği belirtildi.

Şehir magandaları hamile kadının bulunduğu araca saldırdı