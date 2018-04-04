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  4. 04 Nisan 2018 13:38

Öcalan'ın evinde bulunan HDP'lilere gözaltı

Bölücü terör örgütü PKK elebaşısı Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın evinde bulunan HDP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili’nin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Öcalan'ın evinde bulunan HDP'lilere gözaltı
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Şanlıurfa Valiliği'nce olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yasak kararı alınarak, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü kutlamalarına izin verilmedi.

Kutlama için PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ndeki evinde bulunan HDP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili’nin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
 
Şanlıurfa Valiliği tarafından PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 69’uncu doğum gününü kutlamak isteyenlere OHAL kapsamında izin verilmemesi kararı alındı. Valiliğin yasak kararı sonrası HDP'li ve DBP'li yöneticiler, sosyal medyadan Halfeti’de yapılması planlanan kutlamalara katılım çağrısı yaptı.  Yasak kararı üzerine Şanlıurfa merkez, Birecik ve Halfeti'de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Çevre illerden de gelen polis ve askerler, zırhlı araçlarla uygulama yaparak, Ömerli'ye geçişlere izin vermedi.

MEHMET ÖCALAN’IN EVİNDE BULUNAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğduğu evde yapılması planlanan kutlamaya katılmak için 2 gün önceden Ömerli Mahallesi'ne gelenlere yönelik önlem aldı. Ekipler, dün akşam saatlerinde, Ömerli’de ikametgahı bulunmayan ve Mehmet Öcalan’ın evinde kaldıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Öcalan’ın evinde bulunan, aralarında HDP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili ve DBP’li ilçe yöneticilerin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliği'nin yasak kararı gerekçesiyle polis ve askerler, kent merkezinde, giriş- çıkış noktalarında araç plakalarını sorgulayıp, kimlik kontrolü yaptı. Uygulama noktasına gelen gazeteciler dahil özellikle yabancı plakalı araçların sürücülerini durduran polis, kimlikleri kontrol edip, bagajlardaki eşyaları inceledi. Abdullah Öcalan’ın doğum günü için geldiği saptanan kişiler, kente girmesine izin verilmeyerek, gönderildi. Kent merkezinde de durumundan şüphelenilen kişiler, kimlik kontrolünden geçirildi.
Polis ekipleri, geçmişte PKK lehine korsan gösterilerin düzenlendiği semtlerde de devriye görevini artırdı.

 

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