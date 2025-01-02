Oda arkadaşının bıçakladığı Afgan genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişi, tartıştığı oda arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana geldi. Fırında çalışan ve aynı odada kalan S.S. (24) ve Afganistan uyruklu M.E.M. (21) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, sesleri duyan ve diğer odada kalan arkadaşları tarafları ayırdı. Saat 02.00 sıralarında taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Bu sırada S.S., M.'yi bıçaklayıp kaçtı. Odaya giren iş arkadaşları M.'yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, M.E.M.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, suç aleti bıçak da odada bulundu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre sonra S.S.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. M.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA