  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Oda arkadaşının bıçakladığı Afgan genç hayatını kaybetti

Oda arkadaşının bıçakladığı Afgan genç hayatını kaybetti

Oda arkadaşının bıçakladığı Afgan genç hayatını kaybetti
Güncelleme:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişi, tartıştığı oda arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana geldi. Fırında çalışan ve aynı odada kalan S.S. (24) ve Afganistan uyruklu M.E.M. (21) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, sesleri duyan ve diğer odada kalan arkadaşları tarafları ayırdı. Saat 02.00 sıralarında taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Bu sırada S.S., M.'yi bıçaklayıp kaçtı. Odaya giren iş arkadaşları M.'yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, M.E.M.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, suç aleti bıçak da odada bulundu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre sonra S.S.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. M.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

DHA

Etiketler Fethiye bıçaklama afgan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli ve memurun zam oranı belli oluyor: İşte masadaki rakamlar Emekli ve memurun zam oranı belli oluyor: İşte masadaki rakamlar Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geri dönüyor Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geri dönüyor Cezaevinden çıktığı gün dehşet saçtı Cezaevinden çıktığı gün dehşet saçtı Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım 11 ilde birbirinden lüks 50 araca el konuldu 11 ilde birbirinden lüks 50 araca el konuldu Ankara'da büyük yolsuzluk skandalı: 18 kişi gözaltına alındı Ankara'da büyük yolsuzluk skandalı: 18 kişi gözaltına alındı Üniversitelilerin yalıdaki yılbaşı partisi polis baskınıyla bitti Üniversitelilerin yalıdaki yılbaşı partisi polis baskınıyla bitti Karadağ'da peş peşe saldırılar: En az 10 ölü Karadağ'da peş peşe saldırılar: En az 10 ölü Erdoğan kabine revizyonu için kolları sıvadı: En az 5-6 bakan yolcu Erdoğan kabine revizyonu için kolları sıvadı: En az 5-6 bakan yolcu Termometreler eksi 15'i gördü, her şey buz tuttu Termometreler eksi 15'i gördü, her şey buz tuttu
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Mahkemeden ''kredi borcu'' kararı: Banka parayı iade edecek Mahkemeden ''kredi borcu'' kararı: Banka parayı iade edecek Devrik lider Beşar Esad'a suikast girişimi Devrik lider Beşar Esad'a suikast girişimi İYİ Parti'de istifalara bir yenisi daha eklendi İYİ Parti'de istifalara bir yenisi daha eklendi Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı Belirtileri karın ağrısı, ishal ve kabızlık... Milyonlarca kişide görülen bu hastalığa dikkat Belirtileri karın ağrısı, ishal ve kabızlık... Milyonlarca kişide görülen bu hastalığa dikkat Liselilerin meydan kavgası kamerada: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Liselilerin meydan kavgası kamerada: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Marmara Denizi'nde korkulan oldu: 7 hafta içinde her yere yayıldı Marmara Denizi'nde korkulan oldu: 7 hafta içinde her yere yayıldı Atkı ve bereleri hazır tutun: İstanbul'a günlerce sürecek kar yağışı geliyor Atkı ve bereleri hazır tutun: İstanbul'a günlerce sürecek kar yağışı geliyor Bahçeli ve Dervişoğlu karşı karşıya gelince... Bahçeli ve Dervişoğlu karşı karşıya gelince...