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  4. 08 Temmuz 2019 13:31

ODTÜ'ye polis girdi, ağaçların kesimine başlandı

Öğrencilerin, üniversite arazisinin Kavaklık bölgesinde yapılması planlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı, üniversitenin söz hakkı olmayacağı gerekçesiyle çadır kurup direndiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) polis girdi. İnşaatın yapılacağı alanda belirlenen ağaçların kesimine başlandı.

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılmasına karşı çıkan öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti.

 Öğrenciler, 55 gün önce yerleşke içinde yurdun yapılacağı alanda çadır kurarak nöbete başladı. Zaman zaman eylem yapan öğrenciler, bugün yurt inşaatına başlanacağı bilgisini alınca yine alanda toplandı. Yurt yapımına karşı çıkan öğrenciler, kendilerinin ihtiyaç ve tercihlerinin dikkate alınmamasına tepkili olduklarını dile getirdi. 

 Üniversiteye sabah saatlerinde gelen polis ekipleri, öğrencilerden çadırları kaldırmalarını istedi. Çadırları kaldırmayan öğrenciler ile polis arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede arbedeye dönüşünce polis de biber gazıyla müdahale ettiği öğrencileri alandan uzaklaştırdı.

 Gerginliğin ardından inşaatın yapılacağı alanda belirlenen ağaçların kesimine başlandı. Öğrenciler, ağaçların kesilmesine de tepki gösterdi. Kampüste güvenlik önlemi alan polis ile öğrenciler arasındaki gerginlik sürerken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de üniversitede toplandı.

Öte yandan ruhsatsız KYK yurdu inşaatını mühürlemek için üniversiteye gelen Çankaya Belediyesi teslim araçları kampüse alınmadı.

 

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