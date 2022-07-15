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  4. Ödünç aldıkları arabayla parka uçtular: 1 ölü, 1 yaralı

Ödünç aldıkları arabayla parka uçtular: 1 ölü, 1 yaralı

İzmit'te, 2 genç ödünç aldıkları araçla parka uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza saat 03.30 sıralarında Malta Mahallesi Piotr Wilcynski Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yusuf D. (21) arkadaşı Enes K. (19) ile birlikte bir tanıdıklarından ödünç aldıkları hafif ticari araçla gezintiye çıktı. Bulvar üzerine geldikleri sırada sürücü Yusuf D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çarptıktan sonra savrulmaya başladı. İki ağacı deviren araç, çocuk parkına çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf D. ve arkadaşı Enes K.'yi Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Yusuf D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enes K.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler ödünç araba trafik kazası
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