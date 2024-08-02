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Oğlu anneannesini öldürmüştü, Abdüllatif Şener gazetecileri suçladı

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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener, anneannesini rehin aldıktan sonra öldüren oğluyla ilgili bir açıklama yaptı ve gazetecileri suçladı.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu B.Ş.’in önceki gün Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürmesinin ardından Abdüllatif Şener açıklama yaptı.

Abdüllatif Şener, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu ifade etti. Abdüllatif Şener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Diğer bazı sorunlarla birlikte oğlum Bedirhan, yıllarca işsiz kalmanın sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşamıştır. Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken; en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum O'nun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır.

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 Ne olmuştu ?

Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu B.Ş. ile anneannesi L.Ç. arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ankara'da, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu B.Ş., evinde rehin aldığı anneannesi L.Ç.’i tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli B.Ş., polis tarafından gözaltına alındı.

Eski Bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu B.Ş. ile anneannesi L.Ç. arasında, Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., anneannesi L.Ç.'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin destek istemesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Bu sırada B.Ş.’in tabancasını ateşlemesi sonucu anneannesi L.Ç., vuruldu.  B.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde L.Ç.’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

 Eski Bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.Ş., henüz belirlenemeyen nedenle anneannesi L.Ç.’i ile tartıştı. Anneanne ve torun arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan Abdüllatif Şener ve eşi Berrin Şener’in polise haber vermek için dışarı çıktığı sırada evden 4 el silah sesi geldi. Şener'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri B.Ş.'i gözaltına aldı. Ardından eve giren sağlık ekipleri vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralı olduğu belirlenen L.Ç.’e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan L.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eski Bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Güvenevler Mahalle Muhtarı Seviye Ardıç ise olaya ilişkin, "Azam aradı beni, mahalleden silah sesi geldiğini ve ambulansların, polis ekiplerinin olduğunu söyledi. Hemen geldim olay yerine. Polislerden ve mahalledeki insanlardan öğrendiğim Abdüllatif Şener'in oğlu olduğu. 4 el ateş edildiği söyleniyor. Bildiğimiz kadarıyla yaralının hastaneye gittiği ve orada vefat ettiğini söyleniyor" dedi.

'BİR KADIN ANNEMİ VURDULAR DİYE BAĞIRDI'

İsmini vermek istemeyen ve ailenin yan binada oturan komşusu olduğunu söyleyen kişi, olay öncesinde tartışma sesi duymadığını belirterek, "Komşularıyım, yan binada oturuyorum. 4 el silah sesi duydum. Panik oldum ve pencereyi açtım. Bir kadın (Şener'in eşi Berrin Şener) 'annemi vurdular' diye bağırdı. Kapıda bir beyefendi vardı, o da telefonla uğraşıyordu. Ben direk kadının yanına gittim ve sakinleştirmeye çalıştım. Su verdim ve yardımcı oldum. Daha sonra polis ve ambulans geldi. Sağlık personellerini içeri almadılar, silahlı olabilir diye. Yaklaşık 20 dakika kapıda içeri girmeyi bekledik" diye konuştu. (DHA)

 

Etiketler abdüllatif şener oğlu anneannesini öldürdü gazetecileri suçladı
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