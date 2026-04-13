Oğlu cinayete kurban giden acılı anneden şok iddia!

Gaziantep'te eşiyle görüşmek üzere evden çıkan ve silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki M.P.'nin acılı annesi, cinayeti gelininin azmettirdiğini öne sürdü.

Gaziantep'te 16 Mart 2024 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki M.P. silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İddiaya göre, P. olay eşinin çağırması nedeni ile görüşme için dışarı çıktı. Kısa süre sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç, ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen M.P. kurtarılamadı.

Aile olayın planlı bir saldırı olduğunu öne sürdü

Acılı aile ise olayın planlı bir saldırı olduğunu öne sürdü. Anne S.P., oğlunun bir kişi tarafından görüşme bahanesiyle çağrıldığını ve burada pusuya düşürüldüğünü iddia etti. Olayda herhangi bir husumet bulunmadığını belirten anne P., saldırıyı gerçekleştiren kişileri tanımadıklarını ifade etti. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

"Benim oğlum pusuya düşürüldü"

Oğlunun pusuya düşürüldüğünü söyleyen anne P., "Hayatını kaybeden M.P.'nin annesiyim. Oğlum vurulduğunda henüz 24 yaşındaydı. Oğlumun hiçbir husumeti yoktu. Haberlerde söylenenlerin aksine kimseyle bir düşmanlığı bulunmuyordu. Benim oğlum pusuya düşürüldü. Buna yürekten inanıyorum. Olaydan önce oğlum beni aradı. Eşiyle ufak bir tartışma yaşadıklarını söyledi. Bana, ‘Anne, pazartesi günü anlaşmalı boşanacağız. Artık birlikte olamayız' dedi. Ortada büyütülecek bir kavga yoktu. Daha sonra eşi, oğlumu arayıp simitçiye çağırmış. 'Altınlarını vereceğim' demiş. Oğlum da bunun üzerine oraya gitti. Amacı sadece konuşmak ve meseleyi tatlıya bağlamaktı. Olay yerine gittiğinde, onu oraya çağıran kişinin aslında simitçi olmadığını öğrenmiş. Telefonla tekrar aradıklarında 'Geliyoruz' demişler. Oğlum onların gelmesini beklerken araçtan inen kişiler bir anda saldırıya geçmiş. İki kişi maskeliymiş. İçlerinden biri oğlumun boğazını tutup sırtını hedefe çevirmiş, diğeri ise pompalı tüfekle ateş etmiş. Oğlumun sırtından vurularak öldürüldü" dedi.

"Oğlumu o noktaya çağıran, yönlendiren oydu"

Suçluların en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen anne P., "Bu kişileri biz tanımıyoruz. Kendileri de ifadelerinde tanımadıklarını söylüyor. Oğlumun nerede olduğunu, nereye gideceğini bilen tek kişi eşiydi. Ben bu olayın planlı olduğunu düşünüyorum. Oğlumun eski eşi ve ailesinin bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü oğlumu o noktaya çağıran, yönlendiren oydu. Benim tek isteğim adalet. Oğlum için adalet istiyorum. Bu olaya karışan herkesin ortaya çıkarılmasını ve hak ettikleri cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Olay sonrası açılan davada mütalaa açıklanmıştı

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar A.N.Y., M.Y., M.F.Y., A.D., M.C.D. ve suça sürüklenen çocuk E.D.'nin, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdikleri gerekçesiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istemişti. Mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelemişti.

İHA