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  4. 28 Temmuz 2020 15:39

Oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Ali Karakoç (40), boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için kanala atladı. Oğlunu kurtaran Karakoç, sudan çıkmayı başaramayınca boğuldu.

Oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu
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Olay, dün öğlen saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Morkoyun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için su kanalına giren oğlunun, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ali Karakoç, suya atladı. Oğlunu kurtaran Karakoç, kanaldan çıkmayı başaramadı. Ali Karakoç, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı haber alıp gelen yakınları, yaptıkları aramayla Karakoç'un cansız bedenine ulaştı.

Karakoç'un cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DHA

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