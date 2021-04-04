Oğlunu öldüren babadan kan donduran ifade: ''Annesine tecavüz etti''

Zonguldak'ta 32 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıkan Sait Z. (55), oğlunun üvey annesi olan eşine tecavüz ettiği iddia etti.

Zonguldak'ın Karadere köyünde 20 Aralık'tan beri kayıp olan Aydın Z.'yi (32) öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıkan baba Sait Z. (55) ifadesinde, su kuyusu içinde çıkan tartışmada oğlunun tüfeği doğrulttuğunu, boğuşma sırasında tüfeğin ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini söyledi. Z. oğlunun üvey annesi eşi Ü.Z.'ye tecavüz ettiğini iddia ederken, cinayetle ilgili Ü.Z., Sait Z.'nin diğer oğlu A.Z. ve bir arkadaşı gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri, Karadere köyünde yaşayan Aydın Z.'nin, 20 Aralık'tan bu yana kayıp olduğunu ve ailesinin herhangi bir ihbar ve başvuruda bulunmadığını tespit etti. Sait Z.'nin oğlunun Manisa'nın Soma ilçesine bulunan maden ocaklarına çalışmaya gittiğini söylemesinin ardından yapılan araştırmada Aydın Z.'ye ulaşılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Aydın Z.'nin öldürülmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine baba Sait Z.'nin ifadesine başvuruldu. İfadesinde oğlunu öldürdüğünü söyleyen Sait Z., cesedini de ormanlık alanda birlikte açtıkları su kuyusuna gömdüğünü anlattı. Savcının gözetiminde Sait Z. ile ormanlık alana giden jandarma, bölgede arama çalışması yaptı. İş makinesiyle kazılan su kuyusundan Aydın Z.'nin cesedine ulaşıldı. Aydın Z.'nin cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sait Z. ise işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.



'EŞİME TECAVÜZ ETTİ, AÇTIĞIMIZ SU KUYUSUNA GÖMDÜM'

Sait Z.'nin cinayeti tek başına işlememiş olabileceğini düşünen savcılık, cinayet ile ilgili üvey anne Ü.Z., Sait Z.'nin bir arkadaşı ile Çanakkale'de yaşayan diğer oğlu A.Z.'yi gözaltına aldı. 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Sait Z.'nin ilk ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini söylediği, oğlunun sürekli suç işleyen ve sorunlar çıkaran bir kişi olduğunu anlattığı, oğlunun üvey annesi olan eşi Ü.Z.'ye tecavüz ettiğini iddia ettiği öğrenildi. Olay günü ise ormanlık alana su kuyusu açmak için gittiklerini anlatan Sait Z., kuyu içindeyken çalışmayla ilgili aralarında tartışma çıktığını ve oğlunun tüfeği kendisine doğrulttuğunu, çıkan boğuşmada tüfeğin ateş almasıyla oğlunun vurularak öldüğünü ileri sürdü. Sait Z., korktuğu için oğlu hakkında kayıp ihbarında da bulunmadığını ve cesedini açtıkları su kuyusuna gömdüğünü belirtti.