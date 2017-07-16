Oğlunu öldüren babadan şok sözler: Vatan hainiydi

Bursa'da kanser hastası 51 yaşındaki İsmet Ö., uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü oğlu 25 yaşındaki Mehmet Ö.'yü ruhsatsız tabancası ile başına ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan İsmet Ö. gazeticilere, "Oğlum uyuşturucu kullanıyordu, vatan hainiydi o yüzden öldürdüm, pişmanım" dedi.



Olay, merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi Mert Sokak'ta bu sabah meydana geldi. Bir ay önce cezaevinden çıkan uyuştuucu kullandığı ileri sürülen Mehmet Ö., kanser hastası olan babası İsmet Ö. ile tartıştı. İsmet Ö., tartışma sırasında tabancasını çekerek oğlunu baş ve göğsüne 4 el ateş ederek öldürdü. İsmet Ö.'nün eşi ve 3 çocuğu polisi arayarak cinayeti bildirdi. İsmet Ö. yakalanırken Mehmet Ö.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen baba , gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusuna, "Vatan hainiydi, madde kullanıyordu, pişmanım" diye cevap verdi. İsmet Ö., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilecek.



