Oğlunu vuran kişiyi kendi silahıyla öldürdü

Afyonkarahisar'da köylüler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Ural K.'yi tabancayla vuran Basri T.'nin, Ural K.'nin babası Mustafa K. tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar'da köylüler arasında bir süreden bu yana devam eden husümet, silahların patlamasıyla sonuçlandı. Merkeze bağlı Bostanlı köyünde saat 07.30 civarında arazide çalışmalarına devam eden şahıslar, aralarında tartışmaya başladı.

ELİNDEN ALDIĞI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Köylülerin arasındaki tartışma giderek hararetlenirken, bir süre sonra sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Basri T. (43) aralarında husumet bulunan Ural K.'yi (30) arazide çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurdu. Olayı görüp gelen Ural K.'nin babası Mustafa K. (56) ise sopayla darbettiği Basri T.'yi elinden aldığı tabancayla öldürdü. Olayla ilgili Mustafa K.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaşanların ardından bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Basri K.'nın olay yerinde hayatında kaybettiğini belirlerken, göğsünden vurulan Ural K. ve elinden yaralanan babası Mustafa K. hastaneye kaldırıldı. Oğul Ural K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA