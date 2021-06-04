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Oğlunun balkondan düştüğünü görünce...

Oğlunun balkondan düştüğünü görünce...

İstanbul Beyoğlu'nda kardeşinin yanına ziyarete gelen genç, apartmanın dördüncü katından düştü. Olay yerine gelen anne güçlükle sakinleştirildi.

Muhammet B., Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Çetin Sokaktaki binada oturan kardeşine ziyarete geldi. B., dördüncü kattaki dairenin balkonunda otururken dengesini kaybederek düştü. Ağaçlık alana düşen B.'nin yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yola çıkarıldı.

SEDYEDEKİ OĞLUNA SARILDI

Oğlunun yüksekten düştüğünü duyarak olay yerine gelen anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi. Oğlunun hayatta olduğunu gören anne, sedyedeki oğluna sarıldı. Yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

"ONU AĞAÇLAR KURTARDI"

Görgü tanığı Nurcan S. "Eşimle yukarıda balkonda oturuyorduk. Bir ses duyduk. Biz ağaç kesiliyor zannettik. Bir kadın ve adam 'Yardım edin' diye bağırdı. Biz de yardıma koştuk. Baktık ki adam 4. kattan düşmüş. Sağlık ekiplerini olay yerine götürdüm. Onu ağaçlar kurtardı. Ağaçlar olmasa başka şeyler olabilirdi" dedi.

 

DHA

Etiketler beyoğlu balkondan düştü
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