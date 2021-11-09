Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisi dereye uçtu. Çok sayıda yaralı var.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan servis midibüsü, kontrolden çıkmasının ardından dere yatağına uçtu. Çok sayıda yaralanın olduğu kazada kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çayırova ilçesine bağlı Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkmasının ardından dere yatağına uçtu.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Servis kazasıyla ilgili gelen ilk bilgilere göre araç içerisinde öğrenciler vardı. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere müdahalelerini gerçekleştiriyor.