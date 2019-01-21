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  4. 21 Ocak 2019 11:12

Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı

Aksaray'da lise öğrencilerini taşıyan servis ile midibüs çarpıştı. Kazada 17'si öğrenci 21 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı
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Aksaray'da atletizm yarışmasından dönen lise öğrencilerini taşıyan servis ile minibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci 21 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Abdullah Ali Harzem idaresindeki 41 MA 0032 plakalı minibüs, Aksaray-Ankara kara yolunun 56. kilometresinde, Tuncer Çınar'ın (63) kullandığı 27 ACB 281 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar şarampole devrildi.

Kazada sürücüler, servis aracındaki 17 öğrenci ve bir öğretmen ile minibüsteki bir kişi yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lise öğrencilerinin, İstanbul'daki atletizm yarışmasının ardından Gaziantep'e döndükleri belirtildi.

AA

aksaray , trafik kazası
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